Tornado in Alabama | almeno cinque morti

Almeno cinque persone sono rimaste uccise nella contea di Autagua, in, dopo il passaggio di una serie diche stanno colpendo il sud est degli Stati Uniti. Lo ha detto il coroner della zona, Buster Barber, alla Cnn. "Stiamo ancora cercando di recuperare i ...Tetti strappati dalle case, strade distrutte, alberi sdradicati, linee elettriche abbattute. Un gigantescoha attraversato l'e ha ucciso almeno sei persone nella zona centrale del paese, nella storica Selma, mentre un'altra persona è stata uccisa in Georgia, dove forti venti hanno messo ... Tornado in Alabama, gravi danni alle abitazioni, almeno 7 i morti Le sei persone decedute si trovavano nella contea di Autauga, ma la situazione è critica in altre cinque contee dello Stato.Una serie di tornado ha investito la parte meridionale degli Stati Uniti. Diverse persone sono rimaste uccise nella contea di Autagua, in Alabama, con le autorità che stanno cercando di recuperare i c ...