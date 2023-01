Torna The Voice Senior di Antonella Clerici | Ricchi e Poveri nuovi coach

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La musica come solo grande amore e quel tanto di sana follia che spinge a mettersi in gioco, superando gli stereotipi sull’età.stasera su Rai1 (ore 21.25) “The” con la terza...

Fanpage.it

Voice senior, cheda stasera su Raiuno con la conduzione di Antonella Clerici. Uno show riservato ai talenti musicali over 60 che vanno in tv solo per il gusto di esibirsi pochi minuti, ...Idol Sky e NOW 2023 A proposito di nepo baby e di popstar prestate allo schermo, piccolo o grande. Il creatore di Euphoria Sam Levinsoncon un nuovo drama (questa volta musical) in ... Dybala torna a essere la Joya giallorossa: entra, segna e regala i ... Anche quest’anno, com’è ormai tradizione, il 17 gennaio, giorno dedicato a “Sant’Antoni del purcel”, parte il Festival de la Cazoeula. La novità di questa undicesima edizione è che fra i partecipanti ...Calciomercato Milan, arrivano alcune indiscrezioni, peraltro anticipate dalla testata Pianeta Milan, in merito ad un forte attaccante della Liga ...