Tiro a volo | Coppa del Mondo Rabat 2023 | azzurri indietro dopo i primi 50 piattelli di qualificazione

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Prima giornata di qualificazioni della tappa dideldi, non buone notizie per gliimpegnati nello skeet, sia in campo maschile che femminile.cinquantadi, in campo maschile al comando c’è il norvegese Jorgen Engen insieme ai greci Nikolaos Mavrommatis ed Efhtimios Mitas e l’egiziano Azmy Mehelba, tutti a quota 50/50 e dunque senza errori al comando della graduatoria in cui il migliore degli italiani è Valerio Palmucci, dodicesimo con 48/50 e un 23-25. PiùEmanuele Fuso e Giancarlo Tazza, tutti e due fuori dalla top-20 provvisoria e con tre errori a quota 47/50. In ...

Torna lo spettacolo del: ecco il calendario della Coppa del Mondo di Rabat 2023 . Il massimo circuito mondiale fa tappa in Marocco, dove dal 13 al 23 gennaio andranno in scena le gare individuali e a squadre di ...