Tiribocchi | “Zielinski-Elmas? Ecco chi sarà titolare Mi aspetto molto da Kvara”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Simoneesprime il pensiero su chi giocheràtraede si aspettadaSimone, ex calciatore e commentatore DAZN, ha espresso il suo pensiero su Napoli-Juventus a Febbre a 90 in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Per me è più importante per gli azzurri, l’mentale farà la differenza. La Juve sta recuperando giocatori importanti, ad inizio stagione pensavano tutti potesse lottare per lo scudetto poi dopo un periodo no si è ripresa, secondo me non ha nulla da perdere. La pressione è sul Napoli perché se vince mette una pietra sullo scudetto e fa fuori la Juve dalla corsa, naturalmente in Italia tutti tiferanno per la riapertura del campionato. Devo dire, però, che il Napoli merita il tricolore, la ...

