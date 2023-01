Tifosi di Roma e Napoli | scatta lo stop alle trasferte

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Arrivano provvedimenti contro idellae deldopo i violenti scontri e i gravissimi disordini avvenuti sull’Autostrada del Sole ad Arezzo, domenica 8 gennaio. Per oltre un mese, dal 21 gennaio, ledei supporter delle due squadre saranno vietate ai. Il segnale di “massima severità” annunciato dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, potrebbe tradursi in un decreto ad hoc che il titolare del Viminale dovrebbe firmare nelle prossime ore. Un frame video del Tgr Rai della Toscana in cui si vedono gli scontri franapoletani enisti nel bel mezzo della carreggiata sull’A1Vero, però, è che sono già tornati in libertà ifermati dforze dell’ordine. Domenica 8 gennaio hanno fatto il ...

Il Fatto Quotidiano

Sanzionati invece igiallorossi per i cori anti Napoli intonati subito dopo la rete di Dybala che ha deciso il match col Genoa . Laè stata multata di 8mila euro con la seguente ......parecchi dubbi aidella Sampdoria . La voce era quella che l'ex presidente Massimo Ferrero avesse trovato un aiuto e uno sponsor in Max Rendina , pilota ed oggi organizzatore del Rally di... Scontri tra ultras, stop alle trasferte per i tifosi di Napoli e Roma per più partite: Piantedosi studia un… Svelati i tempi di recupero dall'infortunio per Lorenzo Pellegrini, che preoccupa e non poco lo staff medico della Roma.Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha tutta l'intenzione di dare un segnale forte dopo l'episodio degli scontri tra ultras di Roma e Napoli sull'A1 ...