Ti ricordi… quella volta in cui Maradona prese 3 | 5 in pagella nonostante un gol e un assist

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tre. Che per i pitagorici sarà pure il numero perfetto, ma se te lo becchi inbene non va, Pitagora o no. E pure se ci metti uno 0,5 accanto, neanche un numero intero, cambia poco. La perfezione va a farsi benedire definitivamente se poco sopra quel 3,5 risalendo le impietose parole del giudizio si legge il nome del destinatario del cattivo voto: Diego Armando… per giunta autore di un gol e di undecisivi nella gara oggetto di valutazione. Tre e mezzo al Dio del calcio, senza espulsioni, gestacci, parolacce all’arbitro… insomma senza nulla oltre alla mera prestazione calcistica, come detto sopra condita da un gol e da unche giustificasse tanta severità. Sì, roba quasi eretica al giorno d’oggi in cui, per esempio, le sole caratteristiche dell’ultima cartilagine di Cristiano Ronaldo nel ...