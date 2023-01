The voice senior | Fosca Innocenti o Capodanno a New York? La tv del 13 gennaio

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Per la prima serata in tv, venerdì 13su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la nuova edizione di “The”, il talent condotto da Antonella Clerici dallo Studio 2000 di Mecenate a Milano. Il programma dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Quattro coach, superstar del panorama musicale, hanno conquistato i loro cantanti preferiti e formato le squadre dei talenti più meritevoli da far accedere all’ultima puntata live, una festa della musica ricca di ospiti e sorprese, in cui verrà decretato il vincitore. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Una questione di famiglia”: alcuni criminali che Parker ha arrestato in passato, approfittano del fatto che Alden è un fuggitivo e chiedono ai loro avvocati di fare appello per ...

la Repubblica

...Producer of Game & Competition Television "Amazing Race" (CBS) "Lizzo's Watch Out forBig Grrrls" ( Amazon Prime Video ) "RuPaul's Drag Race All Stars" (VH1) "Top Chef" (Bravo) "" (...Domani sera su Rai1 Antonella Clerici con i suoi coach torna la terza stagione diSenior, il fortunato programma in costante crescita con concorrenti over 60 con storie straordinarie. Una festa della musica con ospiti e sorprese non conosciute possono esprimersi con ... 'The voice senior', al via la terza stagione con il talento degli over 60. Ricchi e Poveri in giuria Torna il programma musicale che ha dato origine a The Voice Senior Parla il direttore del prime time C’è the Voice Kids, torna The Voice Senior di ...La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha accusato la Rai di aver promosso poco il suo programma Domani sera, venerdì 13 gennaio, Antonella ...