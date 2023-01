‘The Voice Senior’ | Antonella Clerici e i coach pronti per la terza edizione

Leggi su funweek

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Torna TheSenior, al via in prima serata su Rai1 ogni venerdì dal 13 gennaio con la conduzione di. Per ladel talent show dedicato alle voci italiane over 60, il team deischiera gli ormai veterani Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino a cui si affiancano come new entry ‘gli Angeli’, ovvero Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri. “Ho creduto fin dall’inizio in questo format e nella versione senior intuimmo subito che era perfetto per Rai1”, sono le prime parole della conduttrice in conferenza stampa. La formula resta invariata, con grande attenzione alle storie dei concorrenti. E tra le curiosità,svela: “Quest’anno abbiamo provinato circa tremila persona, ci saranno ...