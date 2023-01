The Voice Senior |   alle 21 25 su Rai 1 | le anticipazioni sul talent con Antonella Clerici

(Di venerdì 13 gennaio 2023) "The", questa sera21.25 su Rai 1 torna ilshow condotto da, che premia le più belle voci over 60 del Paese. Sette puntate e una new entry nel cast: i ...

Senior", questa sera alle 21.25 su Rai 1 torna il talent show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over 60 del Paese. Sette puntate e una new entry nel cast: i ...Sta per partire la nuova edizione (la 50esima) diOcean Race , la competizione sportiva velistica che vede circa una decina di equipaggi spingersi ...pubblicamente l'iniziativa One Blueche si ...L’appuntamento con la terza stagione è stasera, 13 gennaio, su Rai 1. In giuria anche i Ricchi e Poveri insieme a Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino.“The Voice Senior”, questa sera alle 21.25 su Rai 1 torna il talent show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over 60 del Paese. Sette puntate e una new entry nel cast: i Ricchi ...