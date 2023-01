The Voice Senior | Alex Sure | il rocker veneto in gara

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Grande sorpresa a The: inanche, considerato il Brian Johnson italiano, per la somiglianza col leader degli AC/DC. Parte questa sera la terza edizione del… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Inizia venerdì 13 gennaio la nuova edizione del programma condotto da Antonella ClericiSenior ritorna con la terza edizione condotta da Antonella Clerici in prima serata su Rai 1, ogni venerdì con sette puntate. Il programma musicale mette al centro dello spettacolo le storie ...A partire da venerdì 13 gennaio torna in prima serata su Rai1 il talent show condotto Antonella Clerici, ovvero "The Voice Senior", arrivato alla sua terza edizione. Come per gli anni precedenti, sara ...“The Voice Senior”, questa sera alle 21.25 su Rai 1 torna il talent show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over 60 del Paese.