The Symphatizer | Robert Downey Jr irriconoscibile nelle foto dal set

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Nuovedal set di The Sympathizer, il nuovo spy thriller della HBO, conJr. nei panni del protagonista,in queste immagine condivise sul web. La star di Iron Man, 57 anni, appare sul set di Los Angeles con un look totalmente diverso, con i capelli rossi e molto invecchiato.Jr. spotted looking unrecognizable as balding redhead https://t.co/0jOiE7eD3y pic.twitter.com/b4b7HgfTkx — New York Post (@nypost) January 12, 2023 Le, diffuse da diversi media come People o il The New York Post, sono state scattate sul set in questi giorni eJr. indossa una camicia rosa e un giubbotto bordeaux, con una maglia bianca che fa capolino simile a una canottiera. Ma è il suo viso a ...