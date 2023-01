TG5 | arrivano due speciali sulla Shoah a gennaio

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 13 gennaio 2023) In occasione del Giorno della Memoria 2023 – sabato 14 e 21, in seconda serata, su Canale 5 -, Speciale TG5 propone due puntate-evento per ricordare la liberazione di Auschwitz, il 271945. La bambina di Auschwitz – 14Sono stati più di 250mila i bimbi uccisi nel campo di sterminio di Birkenau. Quei bambini, come ha scritto Primo Levi, «… erano come uccelli di passo: dopo pochi giorni venivano trasferiti al Block delle esperienze (il laboratorio del criminale nazista Mengele, ndr) o direttamente alle camere a gas». Pochissimi i sopravvissuti: tra questi, Tatiana Bucci – che aveva solo 6 anni quando venne deportata assieme alla sua famiglia -, protagonista del primo speciale della testata di Clemente Mimun. Con Sami per non dimenticare – 21Sami Modiano aveva solo 14 anni, quando il ...