Testo di Comunque Sia | il nuovo singolo di Antonino sulla consapevolezza dell’amore

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 13 gennaio 2023) IldiSia, un brano scritto a quattro mani da Giovanni Caccamo e Lorenzo Vizzini al quale il cantante si dice particolarmente affezionato.ha scelto una power ballad per raccontare la, quasi un taglio autobiografico per svelare il suo mondo e il suo rapporto con il sentimento più tormentato dell’uomo. Perè un periodo di grandi soddisfazioni: dopo la vittoria ad Amici Di Maria De Filippi e il successo della sua partecipazione a Tale E Quale Show 2022, la passione per la musica continua conSia. Questonasce da un ritrovato entusiasmo con l’amore come protagonista: “L’unica certezza sarà sempre ...