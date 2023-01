Tesla sconto fino a 12.500 euro su Model 3 e Model Y

Leggi ora: tutte le news suQuanto costa lapiù economicaModel 3 è la più economica, il prezzo parte da 44.990 euro Quanto costa un pieno con laModel 3 base ha una ...... il modello Performance di Model Y passa da 71.990 euri a 63.990 euro, con unodi poco superiore all'11%: ricordiamo che questo modello vanta una autonomia di 514 km. Il calo dei prezzi...Tesla ha annunciato un taglio dei prezzi delle sue auto elettriche in un'inversione di strategia che potrebbe aumentare le consegne globali del 2023. La casa automobilistica ha tagliato i prezzi per l ...Se avevate intenzione di acquistare una Tesla nuova e fiammante, sappiate che al momento potrete risparmiare fino a 12.500,00 euro sulla gamma Y: il prezzo della Model 3, invece, è in ribasso di 5.000 ...