Terre rare | l’enorme giacimento svedese e il dominio della Cina

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La notiziascoperta del più grande deposito di “” (earth elements) in Svezia, nell’area Kiruna, da partesocietà, controllata dallo Stato, Lkab, ha giustamente avuto la sua centralità nella giornata di ieri. La possibilità di sfruttare uncontinentale, dopo decenni di offshoring delle attività minerarie e nel bel mezzoduplice transizione green-tech, rappresenta un importante segnale per l’intero comparto industriale europeo e che segue quanto annunciato in Sardegna e Turchia, in Francia per il litio. È altresì curioso che la scoperta avvenga proprio nello Stato scandinavo, dove nel 1787 il chimicoCarl Axel Arrhenius scoprì, nei pressilocalità di ...

Agenzia ANSA

Oggi, è stata condivisa dal governo svedese che, nella Lapponia svedese , è stato scoperto il più grande giacimento diin Europa . Jon Moström, l'amministratore delegato della società pubblica LKAB , afferma che la notizia è importante sia per la Svezia che per l'Europa, in quanto potrebbe rivelarsi un ...Al punto che, adesso, anche in Europa si è scatenata la caccia ai giacimenti di quelleindispensabili alla produzioni delle batterie. Per fortuna, sembra che ci sia più di qualcosa anche ... Scoperto in Svezia il più grande giacimento di terre rare dell'Ue La scoperta del sito minerario ha giustamente avuto grande risonanza, soprattutto per le forniture di materie prime critiche per le ambizioni climatiche e l’autonomia tecnologica dell’Europa.In Lapponia è stata identificata una risorsa da oltre un milione di tonnellate: una buona notizia per le batterie europee ...