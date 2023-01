Terra Amara Anticipazioni Turche | Hunkar sotto ricatto! Ecco chi la tiene in pugno e perché

ilsipontino.net

Simona De Gregorio Tutte le trame e le anticipazioni di "" Yilmaz (Ugur Gunes), ferito durante lo scontro per difendere Gulten (Selin Genc), viene curato in casa da Sabahattin (Turgay Aydin). Demir (Murat Unalmis) chiede perdono a Zuleyha (Hilal ...Nuovo appuntamento oggi venerdì 13 gennaio 2023 con la soap turca. Nella puntata odierna Hunkar, all'insaputa del figlio, fa ricoverare Züleyha in un ospedale psichiatrico. Nel frattempo, Yilmaz va da Figen per scoprire dove si trovi Mujgan. Ecco il ... Anticipazioni Terra Amara, struggente scoperta: si lasciano andare sotto il temporale L'appuntamento con Terra Amara è confermato nel corso della settimana che va dal 23 al 28 gennaio 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta. La guerra tra Yilmaz e Demir continuerà ad essere ...Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 16 al 20 gennaio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 14.10) ...