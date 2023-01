Tentata truffa all’ufficio postale | fermato 56enne con documenti falsi

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata di ieri (12 gennaio), personale della Squadra Volante ha tratto in arresto undella provincia di Napoli per il reato di possesso didi identificazione. L’uomo, poco prima, aveva tentato di aprire un libretto di deposito smart presso l’ufficiodi via del Pomerio esibendo una carta di identità apparentemente emessa dal Comune di Benevento. Verifiche documentali effettuate dal personale di Poste Italiane s.p.a. anche tramite l’ufficio anagrafe del Comune di Benevento avevano fatto sorgere sospetti sulla reale identità della persona in questione e, pertanto, era stato chiesto l’intervento della “Volante” tramite il numero di emergenza 113. Gli agenti erano giunti tempestivamente presso l’ufficioed avevano bloccato il ...

L'84enne, in preda al panico, ha spiegato di non avere immediata disponibilità di quei soldi; il truffatore lo ha invitato a recarsi in banca, ma nel frattempo la vittima dellaha ...Sono tutt'ora in corso gli accertamenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico finalizzati all'individuazione dell'autore della"Suo figlio è in gravissime condizioni di salute, servono 23 mila euro per le cure di ha bisogno e per riportarlo in Italia": ...Il caso nel Portogruarese. L’uomo si era fatto consegnare dall’innamorata 20 mila euro e assegni in bianco. Quando la donna l’aveva scoperto, lui ha ...