Tennis | Torneo Adelaide 2 Kasatkina e Bencic in finale senza giocare

Dodici mesi fa Nole era detenuto in un centro per immigrati irregolari e ovviamente si trovò costretto a rinunciare al. Ora ci arriva da grande favorito e lo sarebbe stato anche in presenza di ...La russa e la svizzera hanno approfittato del ritiro di Badosa e Kudermetova ADELAIDE (AUSTRALIA) - La russa Daria Kasatkina e la svizzera Belinda Bencic, rispettivamente teste di serie numero 5 e 8, ... Tennis: Torneo Auckland. Finale tra Norrie e Gasquet ROMA, 13 GEN - Bella impresa di Elisabetta Cocciaretto che ha conquistato la prima finale di un torneo Wta della carriera, ma anche il 'best ranking'. Un bel viatico per la stagione tennistica che si ...L'azzurra in Tasmania supera, oltre all'ex vincitrice dell'Australian Open, anche un fastidio alla coscia: per lei un piazzamento nelle prime 50 del ranking ...