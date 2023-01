Team Harry o team William | è più difficile fare l’erede al trono o quello di riserva?

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Fino a qualche mese fa in pochi conoscevano il significato di «Spare», termine inglese che identifica l’erede aldi. È bastato, però, che il principeusasse tale vocabolo per il titolo della sua clamorosa autobiografia – è uscita il 10 gennaio ma ha già registrato un record di vendite – per rendere questa una delle parole più pronunciate al mondo nell’ultima settimana. La dura vita delle riserve degli eredi alAl di là delle polemiche nate sui contenuti del libro – davvero Kate ha fatto piangere Meghan prima del Royal wedding o è accaduto il contrario? E Carlo fa sul serio la verticola in boxer, ogni mattina, per combattere il mal di schiena? – non c’è dubbio che il volume abbia suscitato un importante interrogativo esistenziale. Vale a dire: è così...

Il Fatto Quotidiano

Ilha scoperto anche che l incentivo finanziario non aveva intaccato la fiducia nei fornitori ... Articoli più letti Abbiamo letto tutto il libro del Principe(così non dovete farlo voi) di ...Come abbiamo trovato le nuove galassie Ildi Yan ha fotografato queste galassie usando la ... Articoli più letti Abbiamo letto tutto il libro del Principe(così non dovete farlo voi) di ... “Spare”, la traduttrice del libro di Harry rivela: “Non doveva saperlo nessuno, parlavo in codice Gli avvocati di Harry Styles intentano una causa per la rimozione radicale di articoli di merchandising contraffatti venduti online.Felix Mallard ha rivalto a Netflix chi è il suo One Direction preferito, ma sorprendentemente non è Harry Styles: il ...