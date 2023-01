Tanti auguri a…

Leggi su seriea24

Marco Osio compie oggi 57 anni. Ex centrocampista. Esordisce in serie A con la maglia del Toro il 19 febbario 1984 in occasione di Torino vs Avellino 4-2. Per lui 45 presenze ed una rete in granata suddivise in due fasi, dal 1983 al 1986 e dal 1993 al 1995. Da tutto il Torino Football Clubdi buon compleanno!