Tajani in Turchia | Lavoreremo insieme per stabilita' della Libia prioritaria | lavorare per elezioni

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Italia econcordano sulla necessita' che si "arrivi alla". "" per far si' che si arrivi a "che permettano al Paese di governarsi". Lo ha detto ...

Italia econcordano sulla necessita' che si "arrivi alla stabilita' della Libia". "Lavoreremo insieme"... Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioin conferenza stampa ad Ankara con il ...... dalla Libia dalla Tunisia, dal Mediterraneo, per fortuna non tanti dalla, grazie all'... Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioin conferenza stampa ad Ankara con il collega turco ...Italia e Turchia concordano sulla necessita' che si 'arrivi alla stabilita' della Libia'. 'Lavoreremo insieme' per far si' che si arrivi a ...Lo scontro militare che porta a colpire la centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina avrebbe conseguenze "devastanti". Lo ha detto ...