Tabellone Wta Adelaide 2 2023 | quattro top-10 al via | forfait di Swiatek e Pegula

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ildel Wta 500 di, torneo che precede gli Australian Open e si giocherà dal 9 al 14 gennaio nella città australiana. Igadopo le fatiche accumulate in United Cup annuncia il suoall’ultimo minuto, così il suo posto da “prima” giocatrice del seeding lo prende la numerodel mondo Caroline Garcia. Insieme alla polacca ha rinunciato anche Jessica, lei ancora impegnata a Sydney con Team Usa. Campo partecipanti di assoluto livello, con tutte giocatrici tra le prime 25 del ranking mondiale e un buon numero di top-10. Nessuna azzurra al via, con Martina Trevisan rimasta fuori di poche posizioni e Camila Giorgi eliminata nelle qualificazioni. COPERTURA TV MONTEPREMIWTA ...

All'alba italiana la 21enne di Fermo, n.69, ha battuto 75 46 61, dopo una battaglia di due ore ed otto minuti, la statunitense Sofia Kenin , n.280 del ranking, ingrazie ad una wild ...QUI ILAGGIORNATO DEL500 ADELAIDE 2 2023 Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022 WTA 250 Hobart: Il Tabellone Principale. Tre azzurre ai nastri di ... Prima finale WTA e “best ranking”. Elisabetta Cocciaretto è approdata all’ultimo atto dell’”Hobart International” , torneo WTA 250 da 259.303 ...HOBART- Elisabetta Cocciaretto, numero 67 nel ranking mondiale, regala spettacolo al WTA di Hobart in Australia conquistando la semifinale. La 21enne fermana, dopo essere andata vicinissima ...