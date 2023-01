Tabellone Atp Auckland 2023 | Ruud primo favorito | debutto stagionale per Fognini

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ildell’Atp 250 di, torneo che precede gli Australian Open e si giocherà dal 9 al 14 gennaio nella città neozelandese. Dopo tre anni di cancellazioni dovuti alla pandemia torna in calendario questo tradizionale appuntamento, che vedrà al via Caspercome prima testa di serie del. Dietro di lui c’è Cameron Norrie, che ha disputato una buona United Cup e ormai è presenza fissa tra i primi 15 del ranking mondiale. Da segnalare ildi Fabio, che all’esordio non avrà un cliente facile in Jenson Brooksby. COPERTURA TV MONTEPREMIATPFINALE Gasquet vs (2) Norrie SEMIFINALI Gasquet b. Lestienne ritiro (2) Norrie b. ...

Sky Sport

... anche se siamo sicuri che l'proverà a far pagare molto caro questo ruolo di manna. Perché ... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022... affidandogli il tre volte campione Slam Andy Murray al primo turno ( qui ilcompleto ) e ... che sono graditi e non fanno mai male!' - ha esordito il numero 14 del ranking, intervistato ... Australian Open, tabellone: subito Berrettini-Murray. Sinner-Musetti, derby al 3° turno Rafael Nadal, testa di serie numero 1 e detentore del titolo in Australia, deve fare i conti con i noti problemi al piede - Novak Djokovic, che insegue il decimo successo a Melbourne, ha un problema a ...Il n.12 ATP è il favorito per il titolo in Nuova Zelanda. Sfida il rampante americano, mentre c'è un derby tutto transalpino ...