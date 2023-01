Svista clamorosa in sentenza Cassazione | P Q M e poi “caz ”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – Unadiversa dalle altre. La seconda sezione penale della Corte dine lavora tante, forse troppe, considerando laemersa al Massimario, l’ufficio che fa un’analisi sistematica della giurisprudenza di legittimità, per diffondere informazioni all’interno e all’esterno della Corte. Unadi giugno 2022, subito dopo la locuzione P.Q.M. (per questi motivi) che introduce la decisione finale della Corte, riporta la parola ‘cazzo’ in bella evidenza. Né il consigliere estensore né il presidente della sezione, che firmano la, si sono accorti del pessimo refuso, presumibilmente nato dall’utilizzo di un programma di dettatura vocale. L’errore, in questo caso, rientra nel campo della sciatteria e può essere imputato al super ...

