Suzy Cortez | la camicetta è troppo velata | le forme di Miss Bum Bum | VIDEO

(Di venerdì 13 gennaio 2023) ExBum Bum,è diventata famosa per la sua immensa passione per Leo Messi. Brasiliana ma con l’Argentina nel cuore, la sexy modella, che sui social condivide sempre scatti bollenti, è tornata alla ribalta durante i Mondiali di calcio del Qatar 2022. ExBum Bum,è brasiliana ma è una grandissima tifosa dell’Argentina. Leggi anche MONDIALI QATAR 2022Bum Bum senza veli per l'Argentina:hot FOTO In attesa di aggiornamenti sul suo tattoo dedicato alla vittoria dell’Argentina ai Mondiali,regala ai suoi follower un incidente hot. L’incidente hot diBum ...

Lei è, coniglietta di Playboy e Miss Bum Bum: " Avevo deciso di non parlare per rispettare Shakira. Adesso però voglio rivelare tutto proprio per lei. Dico quello che è successo. Lui non ...Nelle ultime settimane alcune ragazze hanno dichiarato di aver avuto dei flirt (reali o virtuali) con il calciatore e, Miss Bum Bum, ha addirittura rivelato che tipo di messaggi riceveva ...Miss Bum Bum regala ai suoi follower un incidente hot. Suzy Cortez divertita sui social, non elimina il video e i fan gradiscono ...Sui social l'incidente hot di Miss Bum Bum: Suzy Cortez mostra il capezzolo nelle sue Storie Instagram, poi si copre. Ma il video resta online ...