Supplenze | proroga e conferma Titolare rientra durante la sospensione natalizia per poi assentarsi nuovamente da gennaio Cosa c’è da sapere

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Una docente supplente ha un contratto da ottobre al 23 dicembre 2022; lagiorno 24 dicembre ad attività didattiche sospese e successivamente invia per giorno 92023 assenza per 104 e dal 10 del mese correnteun certificato medico per un mese. Ladel contratto avviene in automatico per via della continuità didattica o la scuola é costretta a convocare da GPS? L'insegnante precaria avrà retribuito il periodo corrispondente alle vacanze? L'articolo .