Supplenze docenti 2022 23 | cancellata la possibilità di avere la priorità nelle nomine da seconda fascia GPS una volta acquisita l’abilitazione

Orizzonte Scuola

Considerato che le predettesono state (e sono) svolte prevalentemente daiimpiegati nelle attività di potenziamento (in quanto i "curricolari" non possono lasciare la classe), l'...La procedura prevista per la nomina disubrevi di pertinenza dei dirigenti scolastici è regolata dall'O. M. 112 del 6 maggio 2022, fermo restante quanto previsto dalla legge 190 del 23 dicembre 2014 e dalla legge 107 del ... Supplenze docenti, elenchi aggiuntivi alle GPS 2023/24, come e quando ci inserisce Quali GPS saranno impiegate per le supplenze docenti 2023-24, dettagli sull’algoritmo e altri aspetti da approfondire in merito. Il punto sulle supplenze docente per l’anno scolastico 2023-24, aspetti ...Gli insegnanti italiani lavorano meno dei colleghi europei Sembrerebbe di si dai dati dell'OECD riportati dal volume "Scuola, i numeri da cambiare", edito da Giunti. In realtà le cose non stanno esat ...