Superlega | Ceferin | 'Agnelli? Ho scoperto di avere un falso amico'

Come riportato da inews , nella serie si vede unancora in guardia, perché " gli squali stanno ancora nuotando . Il calcio ha un grande potenziale nell'unire le persone, ma il rovescio della ...... Real Madrid, Barcellona e altre 9 grandi club poi subito ritiratisi: il progetto d'una... fra cui quella dello sloveno, presidente Uefa dal 14 settembre 2016: "Con la nascita della ...La docuserie sulla Superlega, in onda da oggi su Apple TV+, con il titolo “Il caso Super League” ha dato modo agli attori principali del mondo del calcio europeo di affrontare pubblicamente tutti i va ...Apple ha lanciato nella giornata di oggi il documentario “Super League: The War for Football”. Disponibile sulla piattaforma Apple TV+, l’opera documenta in quattro episodi la battaglia che è iniziata ...