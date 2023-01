Supercoppa spagnola 2023 | calendario | programma | date | orari e dirette tv

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tutto pronto per la, che mette di fronte quattro squadre: ecco le informazioni sutv delle due semifinali e delle finali. Di fronte la vincitrice della Liga e la seconda classificata, la vincitrice della Copa del Rey e la seconda classificata. La prima semifinale mette di fronte Real Madrid e Valencia, mercoledì 11 gennaio alle ore 20, la seconda semifinale è tra Betis e Barcellona, giovedì 12 gennaio alle ore 20. Le vincitrici si sfideranno nella finale per alzare al cielo il trofeo, indomenica 15 gennaio alle ore 20. Le partite si giocano a Riyad, in Arabia Saudita. Di seguito ecco il riepilogo. Semifinali Mercoledì 11 gennaioore ...

Che si è aggiudicata la gestione delladi calcio, traslocata in Arabia Saudita con la nuova formula delle final four : domenica c'è la finale tra Real Madrid e Barcellona. RIYAD (ARABIA SAUDITA) - Cristiano Ronaldo si è recato presso il campo d'allenamento del Real Madrid : i 'Blancos' stanno preparando la finale dicontro gli acerrimi rivali del Barcellona . Ultimo atto della competizione che si giocherà a Riyad , proprio dove Cr7 si trova con la sua nuova squadra dell' Al - Nassr .