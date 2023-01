Supercoppa di Spagna | sarà Real Madrid-Barcellona la finale Kessié decisivo

Il Veggente

Come per Valencia - Real Madrid ci sono voluti i rigori per decidere la seconda semifinalista delladi. Domenica alle 20 al King Fahd di Riad, Arabia Saudita, il Madrid affronterà il Barcellona nell'ennesimo Clásico. I catalani sono andati due volte in vantaggio ma sono stati ...Commenta per primo Il Real Madrid aspetta, Betis e Barcellona vogliono raggiungerlo in finale dispagnola. Si gioca stasera alle 20 la seconda semifinale tra i campioni in carica della Coppa del Re, i biancoverdi, e la squadra di Xavi . Per i catalani torna Robert Lewandowski, dopo la ... Pronostici giovedì 12 gennaio: Coppa Italia, Premier League, Supercoppa Spagna Real Betis Siviglia - Barcellona 4-6 d.c.r. highlights e gol: le azioni principali della sfida della semifinale di Supercoppa Spagnola 2022/23.Contro il Betis Siviglia di Manuel Pellegrini finisce 2-2 nei 120' con i gol di Lewandowski, Fekir, Ansu Fati e Moron. Decisivi dal dischetto gli errori di Juanmi e Carvalho. I catalani sfideranno dom ...