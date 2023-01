Stupefacenti nascosti nell’ovetto kinder | arrestato dalla Polizia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di ieri, giovedì 12 gennaio, personale diGiudiziaria in servizio presso il Commissariato delladi Stato di Battipaglia ha tratto in arresto, nella flagranza del reato, Bruno D’Abrusco per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in quanto trovato in possesso di circa cinque grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina occultati all’interno di un ovetto, nonché di materiale occorrente per la pesatura ed il confezionamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.