Strage Samarate | prima udienza con Alessandro Maja Assente il figlio

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Gli occhi bassi, il volto teso,, per lavolta ha varcato la soglia dell'aula di Tribunale a Busto Arsizio (Varese), dove verrà giudicato per aver ucciso a coltellate la moglie, Stefania Pivetta, la figlia di 16 anni, Giulia, e aver colpito quasi a morte ilmaggiore Nicolò, 23 anni. Il prossimo 29 gennaio la Corte D'Assise si riunirà dopo il rinvio di oggi, per ricostruire i delitti avvenuti in una villetta di(Varese), la notte tra il 3 e il 4 maggio scorsi.

Le ragioni del gesto, ad oggi, non sono ancora emerse. Si ipotizzava una reazione a una possibile separazione chiesta dalla moglie, ma smentita dai genitori di lei, di possibili guai economici, ...