Strage in Cina | attira pedoni lanciando banconote e li investe col Suv | 5 morti Video

Lancia banconote dall'auto per fare una: choc inIl bilancio è quello di una: cinque morti e 13 ...Arrestato un 22enne a Guangzhou, in Cina La polizia cinese ha arrestato un uomo che ha lanciato un’auto contro i pedoni a Guangzhou, in Cina, uccidendo cinque persone e ferendone altre 13. I video… Le ...Lancia manciate di banconote dai finestrini dell'auto e poi investe con inaudita crudeltà i pedoni che le raccolgono. Una strage: cinque morti e 13 feriti a Guangzhou, nel sud ...