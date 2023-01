“Storie Italiane” | la rivelazione choc di Fioretta Mari | “Un trauma tremendo”

Leggi su tvzap

(Di venerdì 13 gennaio 2023) News Tv. Durante la puntata di mercoledì 11 gennaio 2023 di, ha partecipato come ospite. L’ex insegnante di recitazione di Amici, ha rivelato un segreto da brividi che riguarda il suo passato. Già qualche giorno fa aveva concesso a La Repubblica un’intervista nella quale raccontava di molestie subite quando era nel cast del programma dia De Filippi. Da Eleonora Daniele, la donna ha raccontato un altro episodio che riguarda però il suo passato. “”, il raccontodilascia senza parole Laha raccontato giorni fa degli abusi subiti per ben trenta volte in passato, in ambito lavorativo. E su questo tema è tornata Eleonora Daniele ...