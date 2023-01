STATS – Roma-Genoa | Matic | una partita di sostanza

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Nel 3-4-1-2 disegnato da Mourinho perdi Coppa Italia, Nemanjaha occupato il centro sinistra, con accanto il giovane Bove. Si è guadagnato un 7 in pagella da La Gazzetta dello Sport, che lo ha giudicato così: «Stavolta califfo in mediana, con una prova dida 86 palle giocate e 12 recuperate». Numeri importanti: avere toccato il 13,6% dei palloni giocati dalla squadra significa avere acquisito una centralità all’interno della manovra che anche la tabella certifica. Se non sorprende l’averli divisi esattamente tra propria e altrui metà campo, colpisce che il suo raggio d’azione si sia diretto anche sulla fascia sinistra, con il raggiungimento anche della zona più offensiva. Evidentemente i movimenti di El Shaarawy, continui anche se non ha inciso, hanno creato uno spazio nel ...

