STATS – Napoli-Juve | quanto incide l’assenza di Cuadrado?

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Nelle previsioni della vigilia,ntus viene letta in modo tutto sommato semplice. Gli azzurri sono il migliore attacco del torneo con 39 reti in 17 incontri e hanno una chiarissima mentalità offensiva. Lantus, invece, è tornata a numeri da record in difesa e ama chiudersi a riccio, soprattutto nel primo tempo: 7 gol incassati e 8 clean sheet di fila fanno pensare che questa strategia non verrà abbandonata. Ma sul piano più strettamente agonistico, quali saranno i giocatori che hanno vinto più contrasti in questa prima parte di campionato? Ilha in Lobotka il leader in questa voce. Non molto distanti, però, due difensori a pari merito: Di Lorenzo e Kim Min-Jae. Vista così la situazione, Di Maria – che verosimilmente agirà dietro un’unica punta rappresentata da Milik – potrebbe cercare spazio ...