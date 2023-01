Stasera in tv torna Vanessa Incontrada | al via la seconda stagione di Fosca Innocenti

(Di venerdì 13 gennaio 2023)è ancora, nelladella fiction di Canale 5in tv per 4 venerdì. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle nuove puntate. Foto: Cristina Di Paolo Antonio per Mediaset Non c’è mai un attimo di pace alla questura di Arezzo. Quella dove lavora la vicequestore. L’avevamo lasciata, conclusa l’ultima indagine, felicemente tra le braccia del suo amato Cosimo. Come la ritroviamo? Tra le braccia del suo amato Cosimo. Ma…in tv su Canale 5 alle 21.20 prende il via ladi. Dopo il successo dello scorso anno,...

gazzettamatin.com

È The Voice senior, chedasu Raiuno con la conduzione di Antonella Clerici. Uno show riservato ai talenti musicali over 60 che vanno in tv solo per il gusto di esibirsi pochi minuti, ...... la trasmissione di attualità di Teletutto, condotta da Andrea Cittadini, chealle 20.30 dopo la pausa natalizia. Potete vedere la puntata in diretta sul canale 16 del digitale o in ... Fiera di sant'Orso di Donnas, dopo 2 anni di stop torna stasera la veillà Fine settimana che propone ancora divertimento a volontà nei locali marchigiani per gli amanti del by night. Domani al Donoma Club di Civitanova arriva Tananai. Dopo il grandissimo ...ROMA – «C’è un’unione particolare che ha unito me e Elena nel corso degli anni che abbiamo vissuto insieme sul set. Ma anche perché con le tematiche che siamo andati a… Leggi ...