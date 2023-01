Startup | il piano per promuovere le aziende italiane nella Silicon Valley

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Al via la prima call del Centro d'innovazione italiano a tema intelligenza artificiale, metaverso e creatività. Ecco cosa prevede il programma e come si partecipa

Daa impresa: il nuovo Ad e l'Europa È proprio lui, l'amministratore delegato, a entrare ...euro figlia di 39 investitori del settore digitale e di Growth Engine per finanziare il nuovo...Nel quadro delNazionale di Ripresa e Resilienza - è dato noto - è stata stipulata una ...anche dati analitici per lo sviluppo di applicazioni commerciali ad alta tecnologia da parte di...Elevator è il programma creato da Endeavor per supportare le startup che stanno entrando in fase di scaleup. Gli appuntamenti dell’edizione 2023 si svolgeranno alle OGR Tech. Le società verranno segui ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...