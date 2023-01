Star Wars | il racconto dell’incontro tra Enfys Nest e Jyn Erso

(Di venerdì 13 gennaio 2023). La novellizzazione del film spin-off Solo contiene dei riferimenti a Jyne Saw Gerrera. I protagonisti di Rogue One incontraronoed il suo gruppo, spinti dalla necessità di programmare gli attacchi contro l’Impero. Saw, infatti, aveva bisogno proprio di quel coaxium recuperato da Han Sol (lasciato nelle mani della ragazza

eSports & Gaming

, Harry Potter o Super Mario: scegli il tuo nuovo set LEGO, tra quelli proposti oggi in sconto dallo store ufficiale su ...The Acolyte e Ahsoka Disney+ in estate Doppietta di novità anche per. In arrivo The Acolyte , starring Lee Jung - jae e Amandla Stenberg: decenni prima dell'inizio della saga di Skywalker, ... Tutti i videogiochi di Star Wars in sviluppo nel 2023 Con l'universo Marvel ormai alle spalle, Robert Downey Jr. potrebbe entrare nella galassia di Star Wars e insieme a Jon Favreau far ridecollare la saga cinematografica. - Leggi tutto l'articolo su Fan ...E continuate a seguirci, anche su Facebook, YouTube, Instagram e Twitter! Vi terremo costantemente aggiornati sull’universo di Star Wars. Studente di Giurisprudenza, cinefilo incallito, nel tempo ...