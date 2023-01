Standing ovation per Osimhen | tutto il Maradona lo applaude alla sostituzione

per il portoghese. 65 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!! OSIMHEN SFRUTTA UN CIOCCOLATINO DI KVARA... 4 - 1!!!!!!!!!!! 59 Osimhen spreca la clamorosa occasione del ...... di quelli dai quali non ci si vorrebbe mai risvegliare: dallo Zaule passando per la Polisportiva San Marco del comune di Duino - Aurisina fino agli esordi dain Serie A col ...72' - QUINTO GOL DEL NAPOLI, HA SEGNATO ELMAS. 70' - Standing ovation del Maradona per Mario Rui, al suo posto entra Oliveira. 67' - Napoli che adesso si diverte e fa divertire, Juve che sta accusando ...Kevin Strootman è entrato al 62' di Roma-Genoa: per lui la standing ovation e gli applausi di tutto l’olimpico La Roma non dimentica Kevin Strootman. Al suo ingresso in campo nella partita di Coppa It ...