Euronews Italiano

Un arresto e otto misure cautelari per. Questi i provvedimenti applicati a nove soggetti per una vicenda di atti persecutori ... Da intercettazioni sono emersimagici, pare per propiziare ...Dopo le indagini si è arrivati ad un arresto e otto misure cautelari per, con divieto di ... arrivando anche a faremagici per propiziare il riavvicinamento con quello che era l'ex socio. ... Stalking e riti magici in Versilia,un arresto e 8 allontanamenti MASSA-CARRARA / VERSILIA: I due hanno denunciato alla polizia di essere continuamente spiati. Fra le condotte anche pratiche esoteriche e propiziatorie con sedicenti maghi ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...