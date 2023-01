Sport in tv oggi venerdì 13 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 gennaio 2023)13ci aspetta una giornata ricca di. Entra nel vivo l’intenso fine settimana degliinvernali con il superG maschile a Wengen, la prova cronometrata della discesa femminile a St. Anton, la staffetta maschile di biathlon, le gare di skeleton, gli Europei di short track, il salto con gli sci, la combinata nordica. Proseguono i tornei di tennis con le varie semifinali in avvicinamento agli ormai imminenti Australian Open, che scatteranno tra tre giorni sul cemento di Melbourne. La Dakar prosegue con la terzultima tappa, avanzano anche i Mondiali di pallamano e i Mondiali di hockey prato. Da non perdere l’avvio delle Universiadi Invernali e poi una ricchissima serata con l’Eurolega di basket e soprattutto un imperdibile Napoli-Juventus, sfida di lusso per la Serie A di ...