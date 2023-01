WIRED Italia

Si tratta tuttavia di aerei con poca autonomia, pocoe poca velocità. Come mai volare in elettrico sembra una (e)missione impossibile Batterie troppo pesanti. Il primo fattore che ci ...... passando da mero ricovero per le piante a uno'abitabile' tutto l'anno, in grado di ... stanno diventando la nuova tendenza dell'home design ,il vetro, come materiale da costruzione, ... Spazio, perché all'Italia serve una legge