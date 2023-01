Vanity Fair Italia

Il principe Harry non si ferma. Dopo l'uscita dell' autobiografia ". Il Minore", continua a raccontare la sua verità nelle interviste, in un gioco controverso tra ...impossibile rispondere a".In Italia il libro è acquistabile pressole librerie autorizzate, e su Amazon al costo di 23,... Su Twitter, l'hashtag #è stato inserito tra i 10 argomenti di tendenza negli Stati Uniti e ... Spare, tutte le rivelazioni beauty rivelate da Harry nel memoir che scotta Dal lipgloss della discordia tra Meghan e Kate ai capelli di William, fino alla barba di Harry e al profumo preferito da Lady Diana. Ecco tutte le rivelazioni «cosmetiche» che il secondogenito di Carl ...Il Principe Harry e la sua famiglia non saranno i benvenuti all'incoronazione del padre Re Carlo III: ecco la decisione drastica della Royal Family ...