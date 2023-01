Spare del principe Harry è la storia di un uomo che vuole autosabotarsi

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Dopo il lutto più grande, la decisione di buttarsi in pasto alle belve. Il memoir del duca di Sussex è soprattutto la richiesta d'aiuto di un ex bambino che ha sofferto. Ma quando finirà di esporsi? Speriamo prima dell’album di figurine

William e Kate sono apparsi pubblicamente all'inaugurazione del Royal Liverpool University Hospital, pochi giorni dopo l'uscita del libro del principe Harry, Spare, in cui entrambi vengono tirati spesso in ballo. Nel suo libro autobiografico, Spare, il principe Harry ha raccontato diversi aneddoti che lo riguardano personalmente. Va a ruba "Spare", il libro del principe Harry esaurito in due giorni.