Spalletti ha gestito bene la conferenza pre - Juve | non ha scomodato Maradona e l' eternità Gazzetta

IlNapolista

... Lucianohabene la conferenza pre - Juve: non ha scomodato Maradona e l'eternità (Gazzetta) Questa sera, al Maradona, si gioca Napoli - Juventus. Una partita che a Napoli ...Haalla perfezione questa situazione di crisi enorme in un momento in cui c'è stato anche ... Pjanic ha lavorato anche con, per sei mesi, nella stagione 2015 - 16. Gli chiedono quale ... Spalletti ha gestito bene la conferenza pre-Juve: non ha scomodato ... Tra gli ospiti presenti alla presentazione del nuovo album Panini “Calciatori 2022-2023” presso la Lega della Serie A c’era anche Ciro Ferrara. L’ex difensore azzurro ..."La Juve ci lascerà campo come scelta tattica e lì bisognerà essere bravi a gestire il possesso senza scoprirsi" "Credo che per loro sia molto più importante" aveva detto Allegri parlando della sfida ...