Spalletti e Allegri | giù la maschera scudetto - Sport - quotidiano net

Tutto Juve

Napoli - Juve non è ancora decisiva, ma può dare una svolta. Luciano scherza con Max: 'Togli la barba finta, sei sempre il ...Se infattirecupera dal primo minuto anche Rrhamani e Zielinski,deve fare a meno da Bonucci a Cuadrado, da Pogba a Vlahovic. Sarà una serata speciale visto che raggiunge la ... Massimo Pavan: "Atteggiamento di Spalletti abbastanza strano, Allegri dice quello che esprime la... Napoli-Juventus è l’anticipo della 18a giornata della Serie: allo stadio Maradona è un vero e proprio big match per la lotta Scudetto ...«Solo in Italia una squadra che gioca come la Juventus può essere in lotta per un titolo...». Paolo Di Canio, adesso uno dei commentatori di punta di Sky Sport, certe cose non ...