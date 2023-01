Spalletti-Allegri | il gelo passa tra i complimenti Max alla 450° panchina | Luciano insegue Ancelotti

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Miglior attacco contro miglior difesa. Prima contro seconda. Basterebbe questo per accendere una sfida Scudetto che può chiudere o riaprire i giochi, ma Napoli-Juventus in questo momento è molto di più di un big match. Prima di tutto ècontro Massimiliano. Se i due tecnici volevano smorzare i tonivigilia dopo le scintille della scorsa stagione, ci sono riusciti solo in parte. Max apre coial collega, ma il non detto sembra quasi uno sfottò: “è il migliore ad allenare e insegnare”. Sì, e a vincere? A cogliere il tacito riferimento sembra essere stato proprio, che restituisce con gli interessi: “Lui ha assorbito il motto Juve del vincere è l’unica cosa che conta, noi a Napoli siamo ‘Anema e core’, Maradona ha ...