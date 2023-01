Spaccio a domicilio nel Casertano | in cella due giovani incensurati

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDuedi 19 e 27 anni gestivano una piazza dia Gricignano d’Aversa, nel: entrambi sono stati arrestati e condotti in carcere dai carabinieri su ordine del Gip di Napoli Nord. Per la Procura di Napoli Nord, che ha coordinato le indagini, i due insospettabili – il 19enne vive ancora con i genitori, il 27enne fa il carpentiere – avevano creato un fiorente business a: gestivano infatti l’attività da un locale attiguo all’abitazione del 19enne, e qui ricevevano gli acquirenti, sia del posto che provenienti dai comuni limitrofi, molti dei quali fermati dai carabinieri dopo aver comprato la dose; proprio le ammissioni dei consumatori hanno permesso agli inquirenti di costruire un solido quadro probatorio nei confronti dei due ...

Agenzia ANSA

