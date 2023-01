Sostegno all’Ucraina | aspettando Ramstein Il colloquio tra Crosetto e Austin

Leggi su formiche

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Un’amicizia storica e fraterna che lega Italia e Stati Uniti. Così il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd, ha definito il legame tra il suo Paese e il nostro nel corso di untelefonico con il ministro della Difesa italiano, Guido. Una telefonata che ha anticipato l’incontro da ministri della Difesa della prossima settimana aper la riunione del Gruppo di contatto per la Difesa dell’Ucraina. Collaborazione di Difesa Nel corso della telefonata, incentrata soprattutto sulla collaborazione tra i due Paesi collaborazione tra i due Paesi nel settore della Difesa e sull’evoluzione della crisi in Ucraina, il segretarioha ringraziato il ministroe l’Italia per la ferma e decisa volontà del governo italiano nel supportare Kiev. ...